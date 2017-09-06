Трутнев поведал о создании нового экономического пространства на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке недавно было создано новое экономическое пространство. Об этом в среду, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) заявил полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Отличительная особенность этого пространства — благоприятные условия для ведения бизнеса, отметил он. Это основа новой модели привлекательности Дальнего Востока. «По таким показателям, как налоги, газ — одна из лучших в АТР. Сегодня мы можем сказать, что это не только наша оценка», — сказал Трутнев.

Полпред государства также поблагодарил инвесторов из Японии, Южной Кореи, КНР и Индии, которые «поверили в наши возможности». «Мы будем добиваться того, чтобы каждый проект был успешным», — подчеркнул он.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулги.