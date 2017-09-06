В первый день ВЭФ подписали соглашений на 1,2 триллиона рублей

В первый день Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) будут подписаны 11 соглашений на 1,16 триллиона рублей. Об этом в среду, 6 сентября, в рамках ВЭФ-2017 заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

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«Мы сегодня подпишем 11 соглашений на общую сумму инвестиций 1,16 триллиона рублей. Заверяю, что правительство РФ предпримет все усилия, чтобы каждый проект состоялся и был успешным», — приводит агентство его слова.

Как сообщает агентство, после этого было подписано соглашение об осуществлении деятельности резидента ТОР «Нефтехимический» между Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) и «Восточной нефтехимической компанией». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 650 миллиардов рублей.

Кроме того, Минвостокразвития и «Находкинский завод минеральных удобрений» договорились о строительстве завода минеральных удобрений. Инвестиции — свыше 387 миллиардов рублей.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулги.