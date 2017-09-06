В первый день ВЭФ подписали соглашений на 1,2 триллиона рублей

В первый день Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) будут подписаны 11 соглашений на 1,16 триллиона рублей. Об этом в среду, 6 сентября, в рамках ВЭФ-2017 заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.
«Мы сегодня подпишем 11 соглашений на общую сумму инвестиций 1,16 триллиона рублей. Заверяю, что правительство РФ предпримет все усилия, чтобы каждый проект состоялся и был успешным», — приводит агентство его слова.
Как сообщает агентство, после этого было подписано соглашение об осуществлении деятельности резидента ТОР «Нефтехимический» между Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) и «Восточной нефтехимической компанией». Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 650 миллиардов рублей.
Кроме того, Минвостокразвития и «Находкинский завод минеральных удобрений» договорились о строительстве завода минеральных удобрений. Инвестиции — свыше 387 миллиардов рублей.
ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулги.