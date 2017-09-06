В Минздраве понадеялись на увеличение финансирования здравоохранения

Российское руководство рассматривает вопрос об увеличении финансирования здравоохранения для всех федеральных округов, включая Дальний Восток. Об этом в среду, 6 сентября, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

«Руководство страны рассматривает вопрос об увеличении финансирования на здравоохранение для всех федеральных округов, включая Дальний Восток, особенно с учетом того, что это особая экономическая зона и, безусловно, для особой экономической зоны нужен особый вектор развития социального», — приводит агентство ее слова.

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Она также отметила, что все необходимые расчеты проведены и представлены в разных сценариях. «Мы очень надеемся, что увеличение финансирования будет поддержано», — сказала министр.

ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В форуме принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей — премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулги.