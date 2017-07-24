Минздрав поддержит запрет продажи «мерзавчиков» и «чекушек» на кассах

Минздрав поддерживает инициативу о запрете продажи «мерзавчиков» и «чекушек» (алкоголя в мелкой таре) на кассах магазинов. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Костенников, передает «Интерфакс».

«Вы знаете, очень полезная мера», — сказал он. Соответствующее предложение, по данным агентства, исходит от межрегиональной правозащитной организации «Коллективная защита».

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17 июля сообщалось, что в Минздраве обсуждается вопрос о запрете на продажу алкоголя в выходные дни. Соответствующее положение может быть включено в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.

Инициатива исходит от Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины при ведомстве. В Минпромторге выступили против нее, отметив, что это приведет к росту продаж нелегального спиртного и развитию самогоноварения.