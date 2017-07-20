Госдума разработает закон о принудительном лечении буйных алкоголиков

В Госдуме разрабатывается законопроект, обязывающий проходить медицинское освидетельствование и лечение алкоголиков, совершивших определенные административные или уголовные правонарушения. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Николай Говорин, передает в четверг, 20 июля, РИА Новости.

По его словам, в стране растет число людей с алкогольной зависимостью, которые не хотят лечиться.

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Данные подтвердила директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«Те, у которых было хоть какое-то понимание, уже прошли лечение, получили помощь. А сейчас накапливается очень тяжелый контингент — это те самые пациенты, которые не просто злоупотребляют алкоголем, а те, которые очень часто совершают административные и уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения», — отметила Клименко.

Она одобрила будущий законопроект, подчеркнув, что практика принудительного лечения широко применяется на западе: две трети всех лечащихся от алкоголизма делают это по решению суда.

30 июня сообщалось о проекте по выявлению алкоголиков и наркоманов среди пациентов больниц и поликлиник. Предложение поступило от замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой. По ее словам, программа будет действовать по всей стране. Запустить ее намерены до конца 2017 года.