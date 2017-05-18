Комитет Госдумы одобрил идею надзора за вышедшими из тюрьмы наркоманами

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил и порекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, устанавливающий административный надзор над освободившимися из-под заключения гражданами, осужденными за неоднократные наркопреступления. Об этом сообщает ТАСС.

Глава комитета Василий Пискарев пояснил, что законопроект позволит наркоманам и наркодельцам быстрее «адаптироваться к нормальной жизни» и обеспечит остальным гражданам «более эффективный уровень общественной безопасности и порядка».

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Административный надзор будет устанавливаться исключительно решением суда и на срок от одного до трех лет. Попавшие под него люди будут ограничены в посещении массовых мероприятий, выезде за пределы определенных территорий, не смогут посещать некоторые общественные места.

«Зачастую осужденные за употребление наркотиков впоследствии становятся наркосбытчиками, а это крайне опасно для общества, ведь руками таких людей наркозависимыми может стать большое число людей. Потому освободившиеся из мест лишения свободы должны оставаться в поле зрения правоохранительных органов», — заключил Пискарев.

28 апреля президент России Владимир Путин озвучил данные статистики, согласно которым в России проживает примерно 600 тысяч наркоманов. Путин отметил, что эта цифра остается неизменной на протяжении пяти лет. При этом по неофициальным данным в России регулярно употребляют запрещенные вещества около двух миллионов человек, добавил президент.