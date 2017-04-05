Познер признался в выращивании марихуаны и призвал легализовать наркотики

Во время творческого вечера в Воронеже телеведущий Владимир Познер признался в употреблении и тайном выращивании марихуаны у себя на даче, а также призвал легализовать наркотики. Об этом сообщает издание «Блокнот».

По словам Познера, пока продажа наркотиков приносит колоссальные доходы, люди будут рисковать жизнью и ввязываться в нелегальный бизнес. «Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно», — отметил ведущий.

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Познер отметил, что употреблял марихуану и испытал ощущения эйфории. «Я совсем по-другому стал слышать музыку, а еще у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее». Он также признался, что втайне от друзей выращивал марихуану у себя на даче в Подмосковье, но не преуспел в этом. «Я ненавижу копаться в земле. А тут приезжал, поливал все. Стали расти такие, знаете, чахлые штучки...» — рассказал ведущий.