Познер прокомментировал ситуацию с выступлением инвалида на «Минуте славы»

Журналист Владимир Познер считает, что скандал на шоу Первого канала «Минута славы» из-за комментариев членов жюри по поводу выступления инвалида без одной ноги был раздут. Такое мнение, как передает РИА Новости, он высказал в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

«Я как считал, так и считаю! И мнения я своего не изменил. Это не есть какое-то мое высокомерие или плохое отношение к таким людям», — заявил он, напомнив, что одобряет активность людей с ограниченными возможностями.

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«Но, черт возьми, как только к ним начинается это повышенное внимание — это уже нечестная борьба. Люди с физическими недостатками должны понимать, что на них сморят не так, как на всех остальных, и это неправильно, я считаю», — подчеркнул журналист.

Познер напомнил, что извинился перед инвалидом, но отметил его неприветливость и дальнейшее нежелание участвовать в шоу. «Я ему пожелал удачи, и мы разошлись. Мое высказывание вызвало уйму возмущения, многие лица начали этим педалировать, дабы врезать мне. Лучше бы говорили о том, в каких условиях вообще живут эти инвалиды, давайте называть их так», — сказал он.

В выпуске программы «Минута славы» от 4 марта Владимир Познер и Рената Литвинова, работавшие в составе жюри, восхитились выступлением танцора Евгения Смирнова, однако отметили, что он использовал запрещенный прием. Литвинова посоветовала конкурсанту «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности.

Позднее жюри извинилось перед участником шоу, заверив, что на проекте нет никаких ограничений.