Познер объяснил голосование против одноногого участника «Минуты славы»

Телеведущий, член жюри телешоу «Минута славы» Владимир Познер, проголосовавший против дальнейшего участия в конкурсе одноногого танцора Евгения Смирнова, объяснил свою позицию в беседе с изданием «Правмир».

По мнению журналиста, инвалиды могут участвовать в любых конкурсах, но только на общих основаниях. «Если инвалид способен победить за счет своего мастерства и таланта в таком конкурсе — флаг ему в руки! Но участвовать в тайной надежде на то, что его физические (или иные) проблемы помогут ему победить, то есть, они будут учтены жюри — нет, я против», — пояснил Познер.

Он подчеркнул, что когда речь идет о физической силе, люди с ограниченными возможностями не могут на равных конкурировать с теми, у кого подобных проблем нет. «Они могут петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, да еще много чего, но там, где требуются физические усилия — спорт, танцы — они заведомо слабее», — подытожил ведущий.

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В выпуске «Минуты славы» от 4 марта Познер, оценивая выступление Смирнова, выразил восхищение проделанной работой, однако счел, что одноногий танцор использовал запрещенный прием. Заседающая в жюри телешоу Рената Литвинова в свою очередь посоветовала Смирнову «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности.

За конкурсанта вступились другие члены жюри — Сергей Светлаков и Сергей Юрский. После этого Литвинова согласилась, что Смирнов и его партнерша должны остаться в проекте.