Интернет и СМИ
 

В сети вступились за раскритикованную Познером на «Минуте славы» девочку

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Владимир Познер
Владимир Познер

Пользователи YouTube заступились за восьмилетнюю Викторию Старикову, которая исполнила на шоу «Минута славы» песню Земфиры «Жить в твоей голове» и была раскритикована членами жюри. Выпуск со Стариковой пока не показывали по ТВ, но он уже появился на YouTube.

Девочка пела, самостоятельно аккомпанируя себе на фортепиано. По окончании номера член жюри Сергей Юрский встал из уважения к исполнительнице, но попросил ее спокойно относиться к тому, что он нажмет красную кнопку. Следующим слово взял телеведущий Владимир Познер. Он заявил, что не поддерживает участие детей в телеконкурсах, поскольку зачастую на подобный шаг их толкают родители, не подозревающие, что это может нанести ребенку психологическую травму.

Девочка расстроилась и не смогла сдержать слез. Видя это, еще один член жюри Сергей Светлаков встал на ее защиту. Он обратил внимание на то, что Старикова сама приняла решение пойти на шоу. В результате между судьями завязался спор. Познер сказал, что по некоторым детям, вышедшим на сцену «сразу понятно, что они великие», при этом не упомянув выступившую девочку.

Рината Литвинова высказала уверенность в том, что композицию выбрала не сама Вика, а также спросила, с какими еще композициями Земфиры девочка знакома. После этого судьи поинтересовались у ребенка, о чем эта песня. Убедившись, что ее трактовка расходится с их представлением, жюри сделало вывод, что детям не стоит исполнять композиции не по возрасту.

Судьи не сошлись во мнении, в результате чего решение о дальнейшем участии девочки в шоу приняли с помощью монетки, которая выпала стороной, означавшей, что она проходит в следующий этап.

Посмотревшие отрывок на YouTube зрители в комментариях поспорили, правы ли были Познер и Литвинова. Часть из них отметила, что позиция телеведущего справедлива, но не стоило устраивать суд при маленькой участнице. Многие юзеры также поддержали Вику и призвали не обращать внимание на критику. Женская часть пользователей отметила, что расплакалась в конце, когда девочка заявила, что расстроена собственным результатом, поскольку она прошла в следующий тур только благодаря монетке.

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