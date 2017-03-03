Илон Маск запустит придуманную пятиклассницей рекламную кампанию Tesla

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск опубликовал в своем Twitter письмо пятиклассницы по имени Бриа, которая признается в любви к автомобилям Tesla и предлагает бизнесмену свою идею оригинальной кампании по продвижению.

Школьница заметила, что Tesla предпочитает не тратиться на рекламу своих автомобилей. При этом на YouTube владельцы машин часто публикуют самодельные ролики, которые могли бы стать для компании хорошим пиаром. Бриа предложила Маску организовать конкурс среди авторов подобных видео и, к примеру, подарить победителю год бесплатной зарядки автомобиля.

«Спасибо за прекрасное письмо. Звучит круто. Мы сделаем это!» — говорится в публикации бизнесмена.

Девочка также восхитилась тем, как Tesla заботится об окружающей среде.

В октябре 2016 года Маска обвинили в сексизме из-за того, что в его Twitter-подписках не оказалось ни одного женского аккаунта. Тогда бизнесмен был подписан всего на 54 аккаунта, среди которых 21 принадлежали пользователям мужского пола, остальные — популярным телешоу и СМИ.