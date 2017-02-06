Литовские энтузиасты построили в Minecraft завод Tesla для Илона Маска

Энтузиасты из Вильнюсского парка технологий попытались привлечь внимание американской компании Tesla к Литве при помощи видео о строительстве завода в игре Minecraft. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает издание International Business Times.

В течение двух дней команда из 43 человек возвела в Minecraft виртуальный завод Tesla. Возглавлявший группу литовский предприниматель Владас Лашас заявил, что ролик представляет собой послание основателю Tesla Илону Маску.

«Большинство компаний новой экономики, таких как Tesla или другие предприятия Силиконовой долины, их сотрудники, все прошли этап игр. Это показывает, что мы можем проводить в жизнь не только игровые инициативы, но у нас есть люди, которые могут спустя несколько лет работать на таких заводах и управлять сложным цифровым производством», — цитирует его слова Delfi.

В субботу, 4 февраля, официальный аккаунт Tesla в Twitter опубликовал ссылку на видео с комментарием: «Литва знает путь к нашему сердцу». Аккаунт министерства культуры Литвы ответил: «Мы готовы принять вас!»

В ноябре 2016 года Илон Маск объявил о намерении построить новый завод Tesla в Европе. Компания рассматривает несколько перспективных площадок, располагающихся в Чехии, Польше, Венгрии и Румынии.

Minecraft — симулятор выживания, совмещенный с набором инструментов для творчества. С его помощью нередко воссоздают как известные места из книг и фильмов, так и реально существующие локации. Илон Маск упоминал Minecraft в своем аккаунте Twitter.