Илон Маск признался в пристрастии к компьютерным играм

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал в интервью Y Combinator о своих любимых компьютерных играх. Об этом сообщает The Next Web.

На вопрос о том, во что он рекомендовал бы поиграть, Маск первым делом рассказал об Overwatch. Он считает, что разработчикам из Blizzard удалось сделать потрясающую игру. Глава SpaceX посоветовал и другой проект от Blizzard — коллекционную карточную игру Hearthstone, которую очень любят его дети.

Он также отметил Deus Ex: Mankind Divided, однако не смог однозначно отозваться о проекте. По его мнению, сюжет в первой игре серии, которая вышла в 2000 году, был гораздо лучше. В то же время Маску посоветовали попробовать The Last of Us и Uncharted.

Overwatch — кооперативный шутер от компании Blizzard, который сводится к противостоянию двух команд по шесть человек. Игра удостоилась множества наград, в том числе была названа «Игрой года» по мнению The Game Awards. Она же получила премии за «Лучшую киберспортивную дисциплину» и «Лучший сетевой шутер года».