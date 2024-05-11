В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра

Минобороны: российские морпехи отрабатывают высадку десанта в Херсонской области

Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывают действия по высадке десанта и форсированию водных преград на территории Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что маневры приближены к реальности, и каждый боец должен знать свою задачу и свое место, для этого применяют макет лодки из бревен. Особое внимание уделяется взаимодействию экипажа, поскольку военным придется бдительно оценивать окружающую обстановку — боевые действия будут проходить во тьме.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии. Он отметил, что интенсивность боевых действий продолжает расти.