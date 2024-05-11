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05:25, 11 мая 2024Россия

В Минобороны сообщили о подготовке морпехов к форсированию Днепра

Минобороны: российские морпехи отрабатывают высадку десанта в Херсонской области

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Морпехи Северного флота группировки войск «Днепр» отрабатывают действия по высадке десанта и форсированию водных преград на территории Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что маневры приближены к реальности, и каждый боец должен знать свою задачу и свое место, для этого применяют макет лодки из бревен. Особое внимание уделяется взаимодействию экипажа, поскольку военным придется бдительно оценивать окружающую обстановку — боевые действия будут проходить во тьме.

Ранее командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко заявил, что ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии. Он отметил, что интенсивность боевых действий продолжает расти.

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      Маргарита Пименова
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