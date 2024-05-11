В ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

Командир ВСУ Федоренко: следующие два месяца будут очень тяжелыми для армии

Ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии, предупредил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко. Своим мнением он поделился в интервью France info.

По его словам, войскам придется трудно из-за наступления российских сил. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.

Издание указало, что ВСУ испытывают острую нехватку вооружений и живой силы, чтобы сдерживать российские удары. В частности, как отметил старший сержант 45-й артиллерийской бригады в разговоре с корреспондентом, украинским войскам не хватает снарядов для полученной от Швеции самоходной артиллерийской установки (САУ).

«Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось», — признался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелом положении войск на передовой. К такому выводу он пришел после доклада главкома ВСУ Александра Сырского.