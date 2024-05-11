Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:11, 11 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

Командир ВСУ Федоренко: следующие два месяца будут очень тяжелыми для армии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ближайшие два месяца станут очень тяжелыми для украинской армии, предупредил командир батальона ударных беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко. Своим мнением он поделился в интервью France info.

По его словам, войскам придется трудно из-за наступления российских сил. Военнослужащий подчеркнул, что интенсивность боевых действий продолжает расти.

Издание указало, что ВСУ испытывают острую нехватку вооружений и живой силы, чтобы сдерживать российские удары. В частности, как отметил старший сержант 45-й артиллерийской бригады в разговоре с корреспондентом, украинским войскам не хватает снарядов для полученной от Швеции самоходной артиллерийской установки (САУ).

«Сегодня, к сожалению, мы больше не в состоянии поддерживать наших товарищей из пехоты, когда это столь необходимо, потому что в орудиях у нас почти ничего не осталось», — признался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о тяжелом положении войск на передовой. К такому выводу он пришел после доклада главкома ВСУ Александра Сырского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при обстреле ВСУ в ЛНР. Удары наносились американскими ракетами ATACMS

      В США впервые за 21 год объявили максимальный уровень магнитной бури

      В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

      В МИД заявили о применении британского оружия при атаках на российские регионы

      Путин ввел новое почетное звание

      В ВСУ приготовились к двум тяжелым месяцам

      Рублю предсказали ослабление к осени

      В сети появилось видео из салона упавшего в реку в Петербурге автобуса

      Признание Польши о военных НАТО на Украине назвали выгодным для России

      Появился список погибших и пострадавших при падении автобуса в реку Мойку. Что известно о жертвах ДТП в Петербурге?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше