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22:29, 10 мая 2024Бывший СССР

Зеленский высказался о тяжелой ситуации на передовой

Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта

Фото: Maksym Muzychenko-Kishka / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о тяжелом положении войск страны на передовой. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. «По всей линии фронта — тяжелые бои», — высказался он.

Глава Украины также заявил о необходимости уделить «особое внимание» Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Армия России начала наступление на Харьков. Он заявил, что приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.

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      Маргарита Пименова
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