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22:19, 10 мая 2024Мир

В Белом доме сообщили о наступлении российской армии на Харьков

Белый дом: армия России начала наступление на Харьков
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Армия России начала наступление на Харьков, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», — поведал Кирби.

По его словам, приток военной помощи из США поможет украинской стороне противостоять наступлению российских частей.

Ранее о наступлении заявляли российские военкоры и украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев ожидал такого развития событий и готов к тому, что будет.

Украинское Минобороны также сообщило, что перебросило резервные части в Харьковскую область.

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      Марина Совина
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