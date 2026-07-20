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21:08, 20 июля 2026Бывший СССР

Раскрыта атмосфера в офисе Зеленского после увольнения Федорова

Economist: Уволив Федорова, Зеленский вверг правительство Украины в кризис
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался, уволив министра обороны Михаила Федорова. Об этом пишет журнал The Economist.

«Увольнение министра обороны — реформатора ввергло правительство Владимира Зеленского в кризис», — отмечает издание.

Уже пять дней украинский президент пытается справиться с кризисом, который сам же и создал. Как утверждают источники, в офисе Зеленского царит сильное волнение.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что увольнение Федорова стало серьезной ошибкой власти. По мнению главы города, такие кадровые изменения наносят ущерб обороноспособности страны.

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