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21:18, 20 июля 2026Мир

В России резко ответили главе МИД Италии

Захарова заявила о лжи в словах главы МИД Италии о высылке российских дипломатов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни об обстоятельствах высылки двух итальянских дипломатов из РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она привела слова Таяни о том, что представители Италии были высланы из Москвы «без каких-либо оснований». При этом в том же тексте министр назвал решение России «актом мести» за произошедшую до этого высылку двух российских дипломатов из Италии.

«Так "без каких-либо оснований" или "акт мести"? Хотя и то, и другое неправда. Это ответная мера на действия итальянского правительства. Интересно, они в таком же духе и [премьер-министру Италии Джордже] Мелони докладывают? Мол, хороших итальянских дипломатов плохая Россия просто так домой отправила, а плохих русских Италия за дело выслала», — написала она.

Ранее МИД вызвал временного поверенного Италии в России Джованни Скопу в связи с высылкой российских дипломатов из европейской страны.

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