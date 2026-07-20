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21:19, 20 июля 2026Спорт

ФИФА расследует поведение аргентинцев после финала чемпионата мира

ФИФА расследует поведение аргентинцев после финала чемпионата мира 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cristina Sille / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что расследует поведение представителей сборной Аргентины после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на странице Sky Sports News в социальной сети X.

Поводом стали массовая потасовка на поле и несколько эпизодов с участием аргентинских игроков и тренерского штаба после поражения от Испании. Отмечается, что в центре внимания расследования окажутся действия защитника Науэля Молины, полузащитника Леандро Паредеса и члена тренерского штаба Роберто Айялы.

В ФИФА при этом сначала изучат рапорты судей и видеозаписи, а уже потом примут решение о возможных дисциплинарных мерах. В случае подтверждения нарушений аргентинская сторона может столкнуться с санкциями не только в отношении отдельных участников, но и в адрес всей федерации.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.

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