ФИФА расследует поведение аргентинцев после финала чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что расследует поведение представителей сборной Аргентины после финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщается на странице Sky Sports News в социальной сети X.

Поводом стали массовая потасовка на поле и несколько эпизодов с участием аргентинских игроков и тренерского штаба после поражения от Испании. Отмечается, что в центре внимания расследования окажутся действия защитника Науэля Молины, полузащитника Леандро Паредеса и члена тренерского штаба Роберто Айялы.

В ФИФА при этом сначала изучат рапорты судей и видеозаписи, а уже потом примут решение о возможных дисциплинарных мерах. В случае подтверждения нарушений аргентинская сторона может столкнуться с санкциями не только в отношении отдельных участников, но и в адрес всей федерации.

Победителем чемпионата мира стала сборная Испании. В финале она встречалась с командой Аргентины. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победный мяч на 106-й минуте забил полузащитник испанцев Ферран Торрес.