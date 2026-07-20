Украинцев призвали переехать на зиму

Чмут: Жителям украинских городов следует уже сейчас искать место для переезда на зиму

Предстоящая зима будет очень тяжелой для украинцев, поэтому тем, кто проживает в городах, следует уже сейчас задуматься о переезде. Такое мнение высказал военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передает издание «Страна.ua».

«С фокусом внимания не на войну, а на политику мы не подготовимся к зиме должным образом. Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу», — сказал он.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.