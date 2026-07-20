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21:10, 20 июля 2026Бывший СССР

Украинцев призвали переехать на зиму

Чмут: Жителям украинских городов следует уже сейчас искать место для переезда на зиму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Предстоящая зима будет очень тяжелой для украинцев, поэтому тем, кто проживает в городах, следует уже сейчас задуматься о переезде. Такое мнение высказал военный аналитик и волонтер Тарас Чмут, передает издание «Страна.ua».

«С фокусом внимания не на войну, а на политику мы не подготовимся к зиме должным образом. Каждый должен подумать, где он будет зимой — возможно, нужно выехать в село или за границу», — сказал он.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.

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