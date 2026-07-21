Минфин России признал проблемы с наращиванием долгов

После провала четырех аукционов Минфин России решил остановить размещение ОФЗ

Министерство финансов России объявило о приостановке размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на неопределенный срок в целях «содействия стабилизации рыночной ситуации», что означает как минимум отмену аукциона в среду, 21 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предыдущие четыре попытки продажи госдолга закончились для Минфина провалом. Два аукциона были отменены, один не состоялся из-за отсутствия заявок «по приемлемым уровням цен», а на одном удалось выручить менее 10 миллиардов рублей, то есть около 10 процентов от предложения.

В последний раз ведомство останавливало размещение ОФЗ на длительный срок в начале 2022 года в связи с началом боевых действий на Украине, после чего аналогичные решения всегда касались конкретной даты.

На прошлой неделе (аукционы проводятся каждую среду) не удалось продать даже популярные у банков как самые безопасные ОФЗ с переменным купоном (флоатеры). Спрос на них превышал 144 миллиарда рублей, но рынок требовал большей премии за риск, объяснила «Коммерсанту» независимый портфельный управляющий Алена Николаева.

Инвесторы хотят, чтобы в доходность были заложены риски бюджета, возможная стагфляция (падение экономики плюс рост инфляции), геополитическая ситуация, а также более медленное, чем ожидалось в начале года, снижение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ).

Руководитель отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов напомнил, что в первом полугодии Минфин уже занял на рынке 2,87 триллиона рублей, то есть идет с опережением графика, поэтому может себе позволить взять паузу. Планы заимствований на год предусматривают размещение ОФЗ на 5,51 триллиона рублей.

Вместе с тем аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов напомнил, что если задачу на третий квартал выполнить не удастся, то в дальнейшем ведомству придется идти на уступки и предлагать более выгодные условия, что означает рост объема выплат в дальнейшем. По мнению Николаевой, Минфин сможет вернуться на рынок после снижения волатильности, а этого стоит ждать не раньше, чем появится внятный сигнал от ЦБ.

Ближайшее заседание совета директоров регулятора состоится в пятницу, 24 июля, на нем будет обновлен прогноз Центробанка, что, как полагают аналитики, может повлиять на состояние рынка даже сильнее, чем снижение или сохранения уровня ключевой ставки.