В России приготовились к повышению прогноза ЦБ по инфляции

«Известия»: Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2026 год до 6-7,5 %

В обновленном прогнозе по инфляции, ключевой ставке и состоянию экономики, который Банк России должен опубликовать по итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 июля, сильнее всего изменятся ожидания по росту цен. К такому выводу пришло большинство опрошенных «Известиями» аналитиков.

По их оценкам, из-за июльского ускорения (по данным Росстата, в годовом выражении инфляция уже достигла шести процентов) прогноз с 4,5-5,5 процента пересмотрят до 6-7,5 процента.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов считает, что главной причиной изменений станет ситуация на топливном рынке. Локальные дефициты и подорожание бензина и дизтоплива может перенестись в стоимость всех остальных товаров. С учетом этого фактора банк повысил собственный прогноз до 7-7,5 процента.

Во Freedom Global смотрят на ситуацию позитивнее, ожидая рост цен на 5,5-6 процента, а Газпромбанк, Совкомбанк и «Абсолют Банк» пересмотрели прогнозы до 6-6,5 процента, 6,7 процента и 7 процентов соответственно.

Рост инфляционных рисков, считает большинство участников опроса, заставит ЦБ взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП). Сохранения ставки на уровне 14,25 процента ожидают 10 из 13 экспертов, а еще трое не исключают снижения до 14 процентов.

Повышение ставки не считает базовым сценарием ни один из аналитиков, поскольку непонятной остается ситуация с топливом. По словам Попова, к июльскому заседанию у регулятора будет слишком мало данным, чтобы оценить продолжительность проблемы.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напомнил, что в пользу сохранения ставки говорят рост инфляционных ожиданий, смягчение бюджетной политики и быстрый рост объема денег в обращении.

Ранее опрос «Ведомостей» также показал, что на рынке перестали ждать снижения ключевой ставки ЦБ в июле. Хотя если оно произойдет, то причиной может послужить возросший риск переохлаждения экономики, на что указывает все больше обстоятельств.