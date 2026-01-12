«Ъ»: К концу 2025 года экономика России вплотную приблизилась к стагнации

Согласно данным Росстата и опережающим показателям, экономика России к концу 2025 года после роста приблизилась к стагнации. Как пишет «Коммерсантъ», частное потребление, долгое время являвшееся движущей силой прироста ВВП, исчерпало возможности для дальнейшего роста.

Минэкономразвития оценивает годовой прирост ВВП за первые 11 месяцев года в один процент, при этом отдельно в ноябре он составил 0,1 процента. По статистике, в ноябре минувшего года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности снизился на 0,5 процента в годовом выражении впервые с февраля 2023 года после роста на 2,9 процента в октябре. Из базовых отраслей в ноябре годовой рост наблюдался только в обороте розницы. Хотя его можно объяснить ожиданием повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с начала 2026-го.

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Кроме того, данные показывают, что рост частного спроса также падает. В последнюю неделю декабря 2025 года потребительские расходы снижались и оказались ниже того же периода 2024 года на 3,1 процента. Между тем композитный индекс PMI S&P в декабре говорит о стабилизации роста экономики на околонулевом уровне. Также примечательно, что в ноябре уровень безработицы снизился до минимальных 2,1 процента.

Россияне столкнутся с ощутимыми последствиями

О конкретных последствиях такой тенденции для граждан «Ленте.ру» рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор Александр Абрамов.

Стагнация — это в общем-то нулевой рост. Для населения будут ощутимые последствия. При нулевом росте будет плохо с рабочими местами, будут не снижаться, но оставаться стабильными доходы (рост доходов не ожидается — прим. «Ленты.ру»). При таких высоких расходах бюджета будет хроническая проблема дефицита бюджета, и, соответственно, сохранятся высокие налоги Александр Абрамов завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор

Он добавил, что стагнация — затяжное явление, которое будет заставлять власти снижать ключевую ставку, искать способы ускорения роста. Профессор допустил, что экономические ведомства постараются разогнать экономику до порядка двух процентов в 2026 году. Резервы для ускорения, по его словам, есть. Кроме того, Абрамов отметил, что ставка будет снижаться быстрее, чем многие прогнозируют, и окажется ниже 10 процентов к концу года.

Отечественной экономике уже прогнозировали застой

Согласно прогнозу аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в новом году рост российской экономики может остановиться, а при наихудшем раскладе — пойти на спад. Риски будут актуальны при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, спрогнозировали эксперты. Если ключевая ставка продолжит находиться на высоком уровне (в районе 16,5 процента), мировые цены на нефть останутся низкими при излишне крепком рубле.

При таком раскладе ценой сдерживания инфляции может стать стагнация российской экономики. Федеральный бюджет в этом случае будет терять часть нефтегазовых доходов, что может привести к резкому сокращению (вплоть до полного прекращения) отдельных отраслей, предупреждают эксперты.

До этого в ЦМАКП также отмечали, что к концу 2025 года новых драйверов для сохранения высоких темпов роста российской экономики, фиксировавшихся в предыдущие несколько лет, не осталось. Модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает, заключали специалисты.