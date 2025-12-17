Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:11, 17 декабря 2025Экономика

России спрогнозировали экономический застой

ЦМАКП: Рост российской экономики может остановиться в 2026 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В следующем году рост российской экономики может остановиться, а при наихудшем раскладе — пойти на спад. О рисках застоя сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Подобные риски будут актуальны при сохранении жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), спрогнозировали эксперты. Если ключевая ставка продолжит находиться на высоком уровне (в районе 16,5 процента), мировые цены на нефть останутся низкими при излишне крепком рубле, это станет серьезной проблемой для российской экономики, пояснили аналитики.

При таком раскладе, подчеркнул руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, ценой сдерживания инфляции может стать стагнация российской экономики. Федеральный бюджет в этом случае будет терять часть нефтегазовых доходов, что может привести к резкому сокращению (вплоть до полного прекращения) отдельных отраслей. «С высокой вероятностью возникнет отрицательный бюджетный стимул», — резюмировали аналитики.

Ранее в ЦМАКП предупреждали, что к концу 2025 года новых драйверов для сохранения высоких темпов роста российской экономики, фиксировавшихся в предыдущие несколько лет, не осталось. Модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает, констатировали эксперты. Все это в конечном счете будет вести к неизбежной стагнации, заключили эксперты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы на пороге большого конфликта». Сербия выбрала сторону в противостоянии между Европой и Россией

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Сидни Суини обругали в сети из-за глубокого декольте на премьере фильма

    Украина начала эвакуацию еще из одного города

    Обломки дрона упали на территории НПЗ в российском городе

    На Украине высказались о возможном бойкоте соревнований с участием российских спортсменов

    Еще трех сотрудников Минтранса задержали в российском регионе

    ЕС не удалось подтолкнуть Бельгию к использованию активов России

    Жене одержимого измерением длины пениса мужчины дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok