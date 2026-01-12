Реклама

Экономика
11:04, 12 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

В России заявили о проблеме нулевого роста экономики

Профессор Абрамов заявил о проблеме нулевого роста экономики России
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Текущую ситуацию в экономике России стоит считать не стагнацией, а проблемой нулевого роста, считает завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС) профессор Александр Абрамов. В разговоре с «Лентой.ру» специалист высказался о ее проблемах для россиян.

«Для населения будут ощутимые последствия. При нулевом росте будет плохо с рабочими местами, будут не снижаться, но оставаться стабильными доходы. При таких высоких расходах бюджета будет хроническая проблема дефицита бюджета и, соответственно, сохранятся высокие налоги», — перечислил Абрамов.

Собеседник объяснил, что стагнация — это нулевой рост экономики. При этом он отметил, что не назвал бы текущую ситуацию стагнацией.

Скорее это проблема нулевого роста. То есть на самом деле цифра будет в районе одного процента роста по итогам 2025 года к 2024 году

Александр Абрамовзавлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии (РАНХиГС)

«Стагнация — это явление затяжное. Мне кажется, что это будет заставлять власти в итоге снижать ключевую ставку, искать какие-то способы ускорения роста. Потому что президент выступал и заявил, что проблема нулевого роста его очень волнует. Поэтому, я думаю, экономические ведомства постараются разогнать экономику до процентов двух в 2026 году. У нас все-таки резервы для ускорения есть. Тем более, я думаю, что ставка будет снижаться быстрее, чем многие прогнозируют. Мне кажется, что она будет ниже 10 процентов к концу года», — заключил Абрамов.

Ранее стало известно, что, согласно данным Росстата и опережающим показателям, экономика России к концу 2025 года после роста приблизилась к стагнации. Как отмечал «Коммерсантъ», частное потребление, долгое время являвшееся движущей силой прироста ВВП, исчерпало возможности для дальнейшего роста.

