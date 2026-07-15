Минфину России перестали давать в долг

Аукционы по продаже ОФЗ за последний месяц принесли Минфину всего 9 млрд рублей

В последний месяц Минфин России начал испытывать значительные трудности с продажей облигаций федерального займа (ОФЗ), за счет которых финансируется дефицит бюджета. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Последний аукцион, назначенный на 15 июля, не состоялся в связи с отсутствием заявок. Продажу 8 июля и 24 июня отменил сам Минфин, а 1 июля ему удалось выручить от продажи бумаг всего 9,1 миллиарда рублей (номинал облигаций 10,3 миллиарда), это десять процентов от предложения.

Размещение госдолга фактически остановилось после того, как Банк России 19 июня неожиданно снизил ключевую ставку всего на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента годовых. Двумя днями ранее Минфину удалось занять на рынке 120 миллиардов рублей с помощью двух выпусков ОФЗ.

Регулятор отметил, что более медленное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) связано, в том числе, с ожидаемым ростом дефицита бюджета. Как говорилось в резюме обсуждения ставки, проинфляционный риск реализовался, при этом «сохраняется неопределенность относительно масштаба бюджетного импульса». Комментарий заставил потенциальных покупателей ОФЗ переоценить их доходность. С того момента индекс гособлигаций RGBI потерял уже пять процентов.

Пытаясь оживить рынок, Минфин 15 июля предложил облигации с переменным купоном (флоатеры), хотя обычно старается избегать их продажи, но и они интереса не вызвали. В последний раз ведомству не удалось продать флоатеры в ноябре 2024 года, когда Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 21 процента годовых.

Ранее аналитики Telegram-канала MMI предположили, что с учетом нынешних тенденций расходов дефицит федерального бюджета по итогам 2026 года может достичь десяти триллионов рублей.