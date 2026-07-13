Расходы российского бюджета по итогам года оценили

MMI: Расходы федерального бюджета по итогам года могут превысить план на 5 трлн рублей

С учетом нынешних тенденций расходы федерального бюджета по итогам 2026 года могут составить 49 триллиона рублей при плановых 44,1 триллиона рублей. К такому выводу после анализа данных Минфина за первое полугодие пришли аналитики Telegram-канала MMI.

Они указывают, что в июне бюджетные траты увеличились на 13,3 процента в годовом выражении, а за девять дней июля — на 63 процента. В общей сложности за первое полугодие израсходовано 55 процентов от годового плана. Дефицит бюджета в рамках таких тенденций, возможно, получится удержать в пределах десяти триллионов рублей, однако для консолидированного бюджета (включает данные региональных бюджетов и внебюджетных фондов) он окажется выше.

В 2025 году дефицит консолидированного бюджета составил 8,3 триллиона рублей, что на 2,7 триллиона больше дефицита федерального, хотя в прошлые годы эти показатели практически не отличались из-за межбюджетных трансфертов.

За минувшие полгода расходы федерального бюджета превысили доходы на 5,7 триллиона рублей, что в 1,7 раза выше, чем запланировано по итогам года, а региональных бюджетов — на 160 миллиардов рублей.