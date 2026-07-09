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14:54, 9 июля 2026Экономика

Дефицит российского бюджета вырос в 1,7 раза

Минфин сообщил о росте дефицита федерального бюджета в январе-июне до 5,7 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

По итогам первого полугодия дефицит федерального бюджета России составил 5,731 триллиона рублей, или 2,5 процента от ожидающегося по итогам года ВВП. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

По сравнению с тем же периодом прошлого года дефицит вырос в 1,7 раза. Кроме того, он в 1,5 раза выше, чем запланированный по итогам года результат.

Тем не менее за июнь разница расходов и доходов сократилась на 279 миллиардов рублей, то есть отдельно в июне бюджет сведен с профицитом. Этому поспособствовал рост нефтегазовых доходов на 188,8 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

За полугодие доходы бюджета в целом выросли на 5,8 процента, до 18,822 триллиона рублей, а расходы — на 16,1 процента, до 24,353 триллиона. За весь год в бюджете запланировано получить 40,283 триллиона рублей доходов и потратить 44,07 триллиона рублей.

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