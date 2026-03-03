Названа уникальная особенность дефицита бюджета России

MMI: Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2025 год взлетел до 8,3 трлн рублей

По итогам 2025 года дефицит консолидированного бюджета России достиг 8,3 триллиона рублей или 3,9 процента ВВП. Это стало рекордом в номинальном значении и лишь немного не дотянуло до исторического максимума 2020 года в относительном выражении. Об этом пишет Telegram-канал MMI.

Как отмечают аналитики канала, сравнительно скромный дефицит федерального бюджета в размере 5,6 триллиона рублей, что совпало с сентябрьским прогнозом Минфина, возник из-за «финта» ведомства.

Уникальной особенностью прошлого года стал взлет дефицитов бюджетов регионов и внебюджетных фондов до 1,5 триллиона и 1,2 триллиона рублей соответственно. В прошлые годы их цифры находились на околонулевом уровне, поэтому дефицит консолидированного бюджета практически полностью определялся дефицитом федерального.

О том, что дефицит бюджета за 2025 год может превысить восемь триллионов рублей, MMI предупреждали еще в августе. По текущему году аналитики ожидают, что дефицит консолидированного бюджета окажется больше десяти триллионов рублей, а федерального — восемь-девять триллионов.

В январе дефицит федерального бюджета России достиг 1,72 триллиона рублей. В правительстве ожидают, что по итогам всего года он останется на уровне 3,786 триллиона рублей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, члены правительства и руководство Центробанка провели многочасовое совещание по поиску новых подходов к финансированию дефицита бюджета. Мероприятие не афишировалось, о нем во время общения с депутатами рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.