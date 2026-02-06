Реклама

Экономика
18:53, 6 февраля 2026Экономика

Дефицит российского бюджета достиг за месяц почти половины от плана на год

Дефицит федерального бюджета составил в январе 0,7 % при плане на год в 1,6 %
Дмитрий Воронин

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Федеральный бюджет, по предварительным данным, был исполнен в первом месяце года с дефицитом в размере 1,718 триллиона рублей, или 0,7 процента ВВП, следует из опубликованной на сайте Минфина информации.

С учетом того, что законом о бюджете предусмотрен дефицит на уровне 3,786 триллиона рублей, или 1,6 процента ВВП, показатель уже в январе достиг почти половины от плана на год.

В январе 2025 года дефицит бюджета составил около полутора триллионов рублей, что также соответствовало 0,7 процента ВВП. В итоге он вырос до 5,645 триллиона рублей.

«Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом», — прокомментировали в министерстве текущие данные.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в январе 2026 года к уровням того же месяца 2025-го на 50,⁠2 процента, то есть вдвое, оказавшись на минимуме за пять с половиной лет. Согласно официальной информации, поступления от продажи нефти и газа снизились с прошлогодних 789,1 миллиарда рублей до 393,3 миллиарда. а ненефтегазовые доходы РФ выросли на 4,5 процента, до 1,969 триллиона рублей.

