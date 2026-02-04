Реклама

Экономика
13:12, 4 февраля 2026Экономика

Нефтегазовые доходы России резко упали

Нефтегазовые доходы России снизились год к году в январе вдвое
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в первом месяце 2026 года к уровням января 2025-го на 50,⁠2 процента, то есть вдвое, оказавшись на минимуме с июля 2020 года, следует из данных Минфина РФ.

Согласно официальной информации, поступления от продажи нефти и газа снизились до 393,3 миллиарда рублей, что говорит о резком падении сразу на 395,8 миллиарда по сравнению с уровнем годичной давности. К декабрю показатель упал на 12,2 процента, или 54,5 ‌миллиарда рублей.

По итогам всего прошлого года нефтегазовые доходы России сократились на фоне снижения цен на нефть и значительного укрепления рубля примерно на четверть, до 8,48 триллиона рублей.

Уже в мае при внесении поправок в федеральный бюджет показатель прогнозировался на сопоставимом с итоговым уровнем 8,32 триллиона рублей. В 2026 году власти рассчитывают получить нефтегазовые доходы в размере 8,92 триллиона рублей.

