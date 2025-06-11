Госдума утвердила поправки об увеличении дефицита федерального бюджета

Госдума приняла законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об изменениях показателей федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий, в частности, рост его дефицита. Об этом сообщает ТАСС.

Утвержденные депутатами поправки были инициированы правительством РФ в мае на основе уточненного прогноза социально-экономического развития на текущий год. В соответствии с ними объем ВВП, как ожидается, вырастет с 214,58 до 221,86 триллиона рублей, уровень инфляции — с 4,5 до 7,6 процента, а дефицит бюджета повышается с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.

Планы по поступлению нефтегазовых доходов сокращены примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона. По итогам января-мая, как сообщил 10 июня Минфин РФ, текущий размер показателя достиг 4,24 триллиона рублей, что меньше его прошлогоднего объема за аналогичный период на 14,4 процента.

Поправками также предусмотрены субсидии некоторым российским организациям (АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и «Университет Иннополис») и рост ассигнований по ряду госпрограмм. В числе прочих изменений ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) решено дать право по решению правительства страны в 2025 году направить неиспользованные средства взноса в его уставный капитал на финансовое обеспечение затрат при реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.