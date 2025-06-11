Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 11 июня 2025Экономика

Госдума утвердила поправки об увеличении дефицита федерального бюджета

Госдума приняла законопроект об изменениях в федеральный бюджет на 2025 год
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об изменениях показателей федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий, в частности, рост его дефицита. Об этом сообщает ТАСС.

Утвержденные депутатами поправки были инициированы правительством РФ в мае на основе уточненного прогноза социально-экономического развития на текущий год. В соответствии с ними объем ВВП, как ожидается, вырастет с 214,58 до 221,86 триллиона рублей, уровень инфляции — с 4,5 до 7,6 процента, а дефицит бюджета повышается с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.

Планы по поступлению нефтегазовых доходов сокращены примерно на 2,6 триллиона рублей, до 8,317 триллиона. По итогам января-мая, как сообщил 10 июня Минфин РФ, текущий размер показателя достиг 4,24 триллиона рублей, что меньше его прошлогоднего объема за аналогичный период на 14,4 процента.

Поправками также предусмотрены субсидии некоторым российским организациям (АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и «Университет Иннополис») и рост ассигнований по ряду госпрограмм. В числе прочих изменений ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) решено дать право по решению правительства страны в 2025 году направить неиспользованные средства взноса в его уставный капитал на финансовое обеспечение затрат при реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии решил поддержать Украину

    Стало известно о заключении контракта на создание европейского истребителя GCAP

    Россияне назвали любимую страну для путешествий

    В горах российского региона спасли туристку с сердечным приступом

    Фетисов оценил игру Путина в хоккей

    Звезда «Мастера и Маргариты» снялась в клипе солиста Rammstein

    Зеленский призвал обвалить цены на российскую нефть

    Дачников призвали срочно закопать банан на участке с одной целью

    Жена Овечкина похвасталась фигурой в бикини

    Названы возможные сроки дефолта в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости