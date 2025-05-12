В Госдуму внесли поправки об увеличении дефицита федерального бюджета

В Госдуму внесли поправки об увеличении дефицита бюджета с 0,5 % до 1,7 % ВВП

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок к действующему закону о федеральном бюджете на трехлетний период, предусматривающий увеличение дефицита бюджета в 2025-м с 0,5 процента ВВП до 1,7 процента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что соответствующий законопроект подготовлен на основе уточненного прогноза социально-экономического развития на текущий год, при этом показатели планового периода 2026-2027 годов не меняются. Объем ВВП, согласно прогнозу, вырастет с 214,58 до 221,86 триллиона рублей, уровень инфляции — с 4,5 до 7,6 процента.

Соответственно, дефицит бюджета предлагается повысить с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона, говорится в публикации.

На прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов, комментируя рост дефицита федерального бюджета, связал такую динамику показателя с сокращением нефтегазовых доходов РФ, которое привело к росту дефицита до прошлогодних уровней.

Согласно информации, опубликованной министерством, дефицит российского бюджета по итогам первых четырех месяцев 2025 года составил 3,23 триллиона рублей. Доходы в указанный период выросли год к году на 5 процентов, до 12,274 триллиона рублей, а расходы — на 20,8 процента, до 15,5 триллиона.