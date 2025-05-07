Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 7 мая 2025Экономика

Минфин оценил текущий дефицит российского бюджета

Минфин РФ: Дефицит бюджета за 4 месяца предварительно составил 3,23 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев текущего года составил 3,23 триллиона рублей, что на 2,09 триллиона меньше, чем за аналогичный период 2024-го, следует из предварительной оценки Минфина РФ, опубликованной на сайте ведомства.

Также отмечается, что в январе-апреле доходы российского бюджета выросли год к году на 5 процентов, до 12,274 триллиона рублей, а расходы — на 20,8 процента, до 15,5 триллиона.

В министерстве вновь уточнили, что текущий уровень бюджетного дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов в январе и снижением поступлений нефтегазовых доходов, что в целом «не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год».

Комментируя увеличение разрыва между расходами и доходами РФ глава Минфина Антон Силуанов 6 мая указал, что параметры бюджета были скорректированы из-за изменения цен на нефть. По его словам, нефтегазовые доходы «подсократились», на фоне чего дефицит увеличился до уровня прошлого года в 1,7 процента ВВП.

Ранее среди причин роста бюджетного дефицита СМИ называли также укрепление курса рубля, на фоне которого снижаются доходы экспортеров в отечественной валюте, из-за чего они платят меньше налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о самой массовой атаке ВСУ с начала СВО. По регионам ударили почти полтысячи дронов и ракет

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

    Канцлер Германии высказался о гарантиях безопасности Украине

    В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости