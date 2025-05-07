Минфин оценил текущий дефицит российского бюджета

Минфин РФ: Дефицит бюджета за 4 месяца предварительно составил 3,23 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета по итогам первых четырех месяцев текущего года составил 3,23 триллиона рублей, что на 2,09 триллиона меньше, чем за аналогичный период 2024-го, следует из предварительной оценки Минфина РФ, опубликованной на сайте ведомства.

Также отмечается, что в январе-апреле доходы российского бюджета выросли год к году на 5 процентов, до 12,274 триллиона рублей, а расходы — на 20,8 процента, до 15,5 триллиона.

В министерстве вновь уточнили, что текущий уровень бюджетного дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов в январе и снижением поступлений нефтегазовых доходов, что в целом «не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год».

Комментируя увеличение разрыва между расходами и доходами РФ глава Минфина Антон Силуанов 6 мая указал, что параметры бюджета были скорректированы из-за изменения цен на нефть. По его словам, нефтегазовые доходы «подсократились», на фоне чего дефицит увеличился до уровня прошлого года в 1,7 процента ВВП.

Ранее среди причин роста бюджетного дефицита СМИ называли также укрепление курса рубля, на фоне которого снижаются доходы экспортеров в отечественной валюте, из-за чего они платят меньше налогов.