В России за месяц перевыполнили план по дефициту бюджета на год

Минфин сообщил о дефиците бюджета 1,7 трлн рублей при плане на год 1,173 трлн

Дефицит федерального бюджета по итогам января составил 1,706 триллиона рублей при плане на весь 2025 год в размере 1,173 триллиона, таким образом, ожидания были перевыполнены в полтора раза. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов России.

Причиной такого результата стал рост расходов на 73,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,377 триллиона рублей, а также относительно слабое повышение доходов. Последние составили 2,671 триллиона рублей, что на 11,4 процента выше, чем годом ранее.

При этом отдельно ненефтегазовые доходы выросли только на 9,3 процента, что меньше официальной инфляции, а нефтегазовые — на 16,9 процента. В Минфине указали, что итоговый результат большей частью объясняется курсом доллара и ценами на газ.

Ускорение расходов в январе в ведомстве объяснили «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам». В пресс-службе заверили, что опережающее финансирование расходов не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.

Годом ранее дефицит бюджета в январе составлял 308 миллиардов рублей, а в 2023-м — 1,65 триллиона. По итогам 2024 года дефицит достиг 1,7 процента ВВП, в текущем году Минфин пытается выйти на 0,5 процента.