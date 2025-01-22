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17:33, 22 января 2025Экономика

Путин оценил дефицит бюджета России в 2024 году

Путин назвал приемлемым дефицит бюджета в 1,7 процента ВВП
Кирилл Луцюк
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о величине дефицита российского бюджета в 2024 году, который составил 1,7 процента ВВП. Главу государства процитировал ТАСС.

По словам президента, такой уровень выглядит приемлемым.

«Тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик», — уточнил Путин.

Ранее о том, что дефицит бюджета по итогам 2024 года достигнет 1,7 процента, заявил министр финансов России Антон Силуанов. В начале декабря минувшего года он рассказал, что за 11 месяцев дефицит составил 389 миллиардов рублей.

Что касается бюджета на 2025 год, то министр назвал «достаточно жестким». Он уточнил, что высокая ключевая ставка оказалась довольно затратной для бюджета, но она помогает влиять на инфляцию.

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