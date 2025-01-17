Силуанов высказался о дефиците федерального бюджета

Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2024 году, как и ожидалось, составит 1,7 %

Дефицит федерального бюджета в 2024 году, как и ожидалось, достигнет 1,7 процента ВВП. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС.

«Дефицит бюджета такой же и будет по итогам года», — сказал Силуанов в ответ на вопрос о том, окажется ли показатель по итогам года на озвученном ранее уровне.

О том, что дефицит российского бюджета на фоне того, что цены на нефть оказались ниже, чем было заложено в бюджете, а его ненефтегазовые доходы наоборот выше, чем планировалось, достигнет за год 1,7 процента ВВП, ранее говорил замглавы ведомства Владимир Колычев.

В 2023 году дефицит бюджета РФ составил 1,9 процента ВВП, в 2022-м — 2,1 процента. В 2025-м показатель запланирован на уровне 0,5 процента ВВП. Основными источниками его финансирования станут, как ожидается, внутренние госзаимствования.

