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05:16, 1 декабря 2024Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. На что потратят десятки триллионов рублей?

Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В тексте указано, что в 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона. В 2026-м году доходы должны вырасти до 41,841 триллиона рублей, в 2027-м — до 43,154 триллиона. Расходы — до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.

Как подчеркивается, дефицит бюджета в следующем году составит 0,5 процента ВВП, в 2026 году — 0,9 процента ВВП, а в 2027-м — 1,1 процента ВВП. Основным источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние госзаимствования.

Уточняется, что верхний предел внутреннего российского госдолга на начало 2026 года составит 29,386 триллиона рублей, внешнего — 61,1 миллиарда долларов (55,5 миллиарда евро); на начало 2027 года — 34,046 триллиона рублей и 59,2 миллиарда долларов (53,4 миллиарда евро) соответственно.

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В документе сказано, что важными приоритетами федерального бюджета в трехлетний период являются выполнение государством социальных обязательств перед гражданами, обеспечение безопасности и обороны страны, достижение технологического суверенитета и развитие инфраструктуры. Так, на социальную политику в 2025-2027 годах суммарно составят около 21 триллиона рублей, на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 триллионов, а на национальную экономику — 14 триллионов рублей.

Cенаторы единогласно одобрили проект федерального бюджета

В среду, 27 ноября, Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как отмечалось, сенаторы проголосовали за инициативу единогласно. 21 ноября федеральный бюджет 335 голосами за утвердила и Госдума.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал, что проект российского бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным. По словам главы правительства, в проекте учли средства на реализацию национальных проектов.

Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным и, можно сказать, умеренно консервативным

Михаил МишустинПремьер-министр России

По словам премьера, в стране были достигнуты весомые результаты по многим направлениям экономики. Однако необходимо следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, и совершенствовать инструменты поддержки, добавил Михаил Мишустин.

В Минфине назвали приоритетами при формировании бюджета РФ соцподдержку и оборону

В сентябре глава Минфина РФ Антон Силуанов перечислил во время заседания российского правительства приоритеты при формировании федерального бюджета. По его словам, в этом вопросе речь идет о соцподдержке наиболее уязвимых категорий граждан, расходах на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции. Другим важным приоритетом он назвал обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, сообщил, что Россия выполнит соцобязательства перед своими гражданами, несмотря на рост военных расходов. Цели развития страны сохраняются, заверил он.

Государственный бюджет — и в этом социальная цель государства — он все-таки остается ориентированным на достижение целей развития нашей страны

Дмитрий МедведевЗампред Совбеза России

Сам глава государства ранее заявил, что суммарные расходы федерального бюджета на оборону являются некритичными и с учетом трат на все военные цели и безопасность составляют чуть больше 8 процентов от российского ВВП. Как отметил Путин, в Советском Союзе подобные расходы бюджета составляли в среднем 13 процентов от ВВП. Он добавил, что, по мнению ряда экспертов, у российской экономики есть определенный запас прочности для наращивания доли подобных расходов в структуре федерального бюджета.

В России установили особенности исполнения бюджетов в 2025 году

В конце октября Владимир Путин подписал закон об особенности исполнения бюджетов в стране. Этот закон приостанавливает действие некоторых норм Бюджетного Кодекса РФ и вводит новые.

К примеру, ужесточается контроль над инфраструктурными проектами, деньги на которые взяты за счет бюджетных и казначейских кредитов. Также документ предполагает, что с 2025 года госкомпании должны будут оплачивать в федеральный бюджет 50 процентов рыночной стоимости передаваемых им активов, изъятых государством на основании судебных решений. Законопроект внесли в сентябре одновременно с проектом трехлетнего бюджета.

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