Российские сенаторы одобрили проект федерального бюджета

Российские сенаторы единогласно одобрили проект федерального бюджета

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает РИА Новости. Как пишут «Ведомости», сенаторы проголосовали за инициативу единогласно.

Доходы главного финансового документа страны, по прогнозам, составят в следующем году 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в 1,173 триллиона. Основным источником финансирования дефицита последнего станут внутренние госзаимствования.

21 ноября федеральный бюджет 335 голосами за утвердила и Госдума. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее назвал его сбалансированным и умеренно консервативным.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, приоритетами главного финансового документа страны являются социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, расходы на укрепление обороны и безопасности страны, а также обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры. В частности, траты на выплаты страховых пенсий в 2025 году предусмотрены на уровне около 11 триллионов рублей.