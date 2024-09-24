Силуанов рассказал о приоритетах при формировании бюджета России

Силуанов назвал приоритетами при формировании бюджета РФ соцподдержку и оборону

Глава Минфина РФ Антон Силуанов перечислил во время заседания российского правительства приоритеты при формировании федерального бюджета. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Как рассказал министр, речь идет о соцподдержке наиболее уязвимых категорий граждан, расходах на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции. Еще одним важным приоритетом он назвал обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Также Силуанов указал, что дефицит российского бюджета в следующие три года не превысит одного процента ВВП.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета РФ продолжат расти — в 2025 году они увеличатся почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. Глава правительства уточнил, что подготовка главного финансового документа страны сейчас завершается, трехлетний бюджет и все сопутствующие документы будут внесены в Госдуму.