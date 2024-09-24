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17:42, 24 сентября 2024Экономика

Силуанов рассказал о приоритетах при формировании бюджета России

Силуанов назвал приоритетами при формировании бюджета РФ соцподдержку и оборону

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Глава Минфина РФ Антон Силуанов перечислил во время заседания российского правительства приоритеты при формировании федерального бюджета. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Как рассказал министр, речь идет о соцподдержке наиболее уязвимых категорий граждан, расходах на укрепление обороны и безопасности, которые позволят полностью обеспечить задачи специальной военной операции. Еще одним важным приоритетом он назвал обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры.

Также Силуанов указал, что дефицит российского бюджета в следующие три года не превысит одного процента ВВП.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доходы бюджета РФ продолжат расти — в 2025 году они увеличатся почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. Глава правительства уточнил, что подготовка главного финансового документа страны сейчас завершается, трехлетний бюджет и все сопутствующие документы будут внесены в Госдуму.

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      Дмитрий Воронин
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