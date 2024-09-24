Российскому бюджету пообещали рост

Мишустин: в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета

Доходы федерального бюджета России в 2025 году продолжат расти. Так пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его цитирует пресс-служба правительства.

По словам представителя властей, доходы в годовом выражении вырастут почти на 12 процентов, до 40,296 триллиона рублей. При этом доля ненефтегазовых поступлений в казну увеличится почти до 73 процентов. Эти средства позволят увеличить финансирование обязательств, программ и проектов, подчеркнул Мишустин.

«На реализацию госпрограмм, паспорта которых уже утверждаются для внесения в Госдуму, предусмотрены 24 триллиона рублей. Значительная доля ресурсов выделена на реализацию национальных проектов, подготовленных правительством по поручению Президента», — пояснил глава правительства и спрогнозировал, что исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, в 2025 он составит порядка 0,5 процента ВВП.

Ранее президент России Владимир Путин призвал заложить в бюджет России достаточно денег на нацпроекты. Новые национальные проекты будут запущены для «заметных позитивных изменений» во всех сферах жизни и долгосрочного развития страны. Для успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы и заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме, подчеркнул он.