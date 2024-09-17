Путин призвал заложить в бюджет России деньги на нацпроекты

Путин: для реализации нацпроектов нужно заложить в бюджет достаточно ресурсов

Президент России Владимир Путин призвал заложить в бюджет России достаточно денег на нацпроекты. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщает ТАСС.

Новые национальные проекты будут запущены для «заметных позитивных изменений» во всех сферах жизни и долгосрочного развития страны. По словам главы государства, для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы и заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме.

Также Путин затронул недавние решения по донастройке налоговой системы.

«Они призваны сделать ее более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года», — напомнил он.

С января по август 2024 года расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 2,024 триллиона рублей. По данным Минфина, на 1 сентября было израсходовано 64,5 процента от плановых бюджетных назначений. Лидерами стали нацпроекты «Демография» (77,6 процента), «Культура» (73,7 процента) и «Здравоохранение» (69,1 процента).

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, утвержденные изменения налоговой системы дополнительно принесут российскому бюджету в 2025 году 2,7 триллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию задач главы государства, которые президент поставил перед правительством в ходе своего послания. Также дополнительные доходы пойдут на обеспечение первоочередных обязательств страны.