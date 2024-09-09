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19:18, 9 сентября 2024Экономика

В России оценили траты бюджета на нацпроекты

Минфин РФ: на реализацию нацпроектов в 2024 году потратили 2,024 трлн рублей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С января по август 2024 года расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов составили 2,024 триллиона рублей, следует из опубликованной Минфином РФ предварительной оценки.

По данным ведомства, на 1 сентября было израсходовано 64,5 процента от плановых бюджетных назначений.

Среди лидеров по доле потраченных средств в министерстве назвали нацпроекты «Демография» (77,6 процента), «Культура» (73,7 процента) и «Здравоохранение» (69,1 процента). При этом, как следует из материалов, минимальными оказались доли трат на «Беспилотные авиационные системы» (33,8 процента) и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» (32,8 процента).

Согласно опубликованной в январе оценке Минфина, в 2023 году властями на нацпроекты было потрачено 2,98 триллиона рублей или 99,2 процента от плана.

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