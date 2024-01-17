Власти России оценили траты на реализацию нацпроектов в 2023 году

Минфин: на реализацию нацпроектов в 2023 году потратили почти 3 триллиона рублей

В Минфине России предварительно оценили исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2023 году. Согласно данным ведомства, опубликованным на его официальном сайте, властями было потрачено 2,98 триллиона рублей или 99,2 процента от плановых бюджетных назначений.

Отмечается, что почти по всем проектам, кроме малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы (92,9 процента), цифровой экономики (95,8 процента) и туризма (97,4 процента), расходы составили от 99 до 100 процентов от плана. Максимальный и близкий к нему показатели (99,9-100 процентов) зафиксированы в нацпроектах, связанных с безопасностью и качеством дорог, наукой и университетами, демографией, а также международной кооперацией и экспортом.

Исполнение трат федерального бюджета на реализацию национальных проектов не всегда фиксировалось на столь высоком уровне. Так, по итогам 2019 года показатель составил 91,4 процента от плана, причем в некоторых сферах (экология, цифровая экономика) было потрачено менее 75 процентов. Неизрасходованные 150 миллиардов рублей тогда направили на финансирование нацпроектов в следующем году.

В 2024 году самые большие ассигнования по нацпроектам запланированы в России в сферах демографии, безопасных качественных дорог, а также здравоохранения и образования, писал ТАСС. В целом расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов составят 3,008 триллиона рублей.