Подсчитаны не потраченные на российские нацпроекты миллиарды

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году составили 91,4 процента от плана. Такие данные приводит Минфин России.

Всего на реализацию национальных проектов было заложено 1,75 триллиона рублей, из которых было израсходовано 1,6 триллиона рублей. По исполнению расходов лидируют нацпроекты в таких сферах, как «Культура» (99 процентов), «Наука» (99,1 процентов) и «Здравоохранение» (98 процентов).

Наименьший процент исполнения отмечается в «Экологии» (66,3 процента), «Цифровой экономике» (73,3 процентов) и «Производительности труда и поддержке занятости» (87,1 процента).

Непотраченные 150 миллиардов рублей будут направлены на финансирование нацпроектов в 2020 году. За исполнение национальных проектов, рассчитанных до 2024 года, отвечает правительство России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов. По данным журнала Forbes, глава государства в конце прошлого года получил информацию о том, что нацпроекты не помогают достичь национальных целей.

Директор по научной работе Института Гайдара Сергей Дробышевский усомнился в эффективности реализуемых национальных проектов и пользе от них для российской экономики. При этом он отметил значительный шаг в сторону отхода от зависимости от цен на нефть, но заявил, что во многом это произошло не из-за действий правительства.

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