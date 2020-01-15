Стала известна причина недовольства Путина правительством

Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия Медведева из-за хода реализации национальных проектов. Об этом стало известно журналу Forbes.

По словам одного из собеседников издания, близких к кабмину, в конце прошлого года Путин и Медведев обсуждали эту тему, и президент получил информацию о том, что нацпроекты не помогают достичь национальных целей. «Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», — описал причину источник журнала.

Также со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщается, что Путин лично принял решение об отставке правительства Медведева. Отмечается, что члены кабмина не ожидали такого развития событий.

15 января Медведев на заседании правительства, на котором присутствовал и Путин, объявил об отставке своего кабинета. Президент поблагодарил чиновников за работу, выразив намерение назначить уходящего премьера своим заместителем в Совете безопасности России. О судьбе остальных членов кабмина не сообщалось. Незадолго до этого глава государства выступил с посланием Федеральному собранию, объявив о планах по изменению Конституции, новых мерах социальной и демографической поддержки.

Пост премьер-министра, как ожидается, займет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатура будет рассмотрена Госдумой 16 января.

За исполнение национальных проектов, рассчитанных до 2024 года, отвечает непосредственно правительство. После новогодних каникул с критикой их реализации выступила Счетная палата.

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