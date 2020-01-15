Обнародовано заявление Медведева об отставке

Обнародовано заявление премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке. Кадры появились в Telegram-канале RT.

По словам Медведева, решение правительства уйти в отставку является правильным на фоне предложений президента России Владимира Путина внести изменения в Конституцию. «Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе. Ну и, естественно, дальнейшее решение будет приниматься президентом страны», — сказал Медведев.

Российский лидер ранее поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и заявил, что удовлетворен результатами, которые были достигнуты. По словам российского лидера, он встретится с каждым из министром правительства.

Путин также сообщил, что предложит Медведеву должность зампредседателя Совета безопасности. Он готов попросить депутатов о законодательной поддержке введения новой должности в Совбезе для Медведева.

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