Беседа Медведева с Путиным перед объявлением об отставке попала на видео

Беседа премьер-министра Дмитрия Медведева с президентом Владимиром Путиным перед объявлением об отставке российского правительства попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

В ролике видно, как политики прохаживаются по залу заседаний и о чем-то разговаривают.

Ранее 15 января Медведев объявил об отставке правительства. По его словам, такое решение принято на фоне объявленных президентом в послании Федеральному собранию планирующихся изменений в Конституцию. Путин поблагодарил Медведева за работу и сообщил, что намерен назначить его на должность заместителя председателя Совета безопасности России, то есть своим замом, так как главой Совбеза является сам президент. Также глава государства попросил премьера исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

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