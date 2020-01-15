Медведева назначат заместителем председателя Совета безопасности

Президент России Владимир Путин предложил должность заместителя председателя Совета безопасности премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 15 января.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов», — сказал глава государства на встрече с кабинетом министров.

По словам Путина, он готов попросить депутатов о законодательной поддержке введения новой должности в Совбезе для Медведева.

Ранее Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Он уточнил, что процедура пройдет в соответствии со статьей 117 Конституции.

В свою очередь Путин поблагодарил правительство Медведева за работу и поручил исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабинета министров.

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